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На автодороге к аэропорту «Казань» появятся подземные пешеходные переходы

Всего в республике на федеральных автодорогах имеются четыре подобных перехода.

В Татарстане на автодороге к аэропорту «Казань» появятся два подземных перехода, сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Еще два подземных пешеходных перехода построят в рамках реконструкции подъездной дороги к аэропорту „Казань“», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что один из объектов появится между селами Большие и Малые Кабаны, а второй — возле разворотной эстакады в районе примыкания на Kazan Expo.

Всего в Татарстане на федеральных автодорогах имеются четыре поземных перехода.

КВ
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