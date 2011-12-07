На автодороге к аэропорту «Казань» появятся подземные пешеходные переходы

В Татарстане на автодороге к аэропорту «Казань» появятся два подземных перехода, сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Еще два подземных пешеходных перехода построят в рамках реконструкции подъездной дороги к аэропорту „Казань“», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что один из объектов появится между селами Большие и Малые Кабаны, а второй — возле разворотной эстакады в районе примыкания на Kazan Expo.

Всего в Татарстане на федеральных автодорогах имеются четыре поземных перехода.