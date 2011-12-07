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Наиль Маганов вышел из совета директоров «Нижнекамскнефтехима»

Генеральный директор «Татнефти» входил в совет директоров предприятия с 2014 года.

Наиль Маганов не вошел в совет директоров «Нижнекамскнефтехима». Об этом стало известно после годового общего собрания акционеров компании, которое прошло в заочном режиме 16 апреля. 

На собрании был избран совет директоров. Главу «Татнефти» в совете сменил министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. Остальные 10 членов совета остались прежними.

Руководство АО «ТАИФ» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» выразили благодарность покинувшему совет директор Маганову «за многолетнюю, активную, созидательную деятельность … и высокий уровень профессионализма», отмечается в пресс-релизе компании.

Напомним, Наиль Маганов входил в совет директоров с 2014 года, сменив в свое время на этой должности Шафагата Тахаутдинова, ушедшего на пенсию.

КВ
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