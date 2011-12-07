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В Челнах топ-менеджеров микрофинансовой организации подозревают в мошенничестве на 77 млн рублей

Расследованием уголовного дела занимаются в СУ УМВД по Набережным Челнам.

Центробанк вскрыл схему мошенничества в Челнах на 77 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского суда.

Суть схемы заключалась в подтасовке индивидуальных номеров, которые присуждаются заемщикам. Вместо одного кредита по номеру выдавалось два. Кредитору присваивали похожий номер, а сам кредит оформлялся на подставных лиц.

По данному факту был задержан руководитель отдела информационных технологий Ренат Шафигуллин, главный специалист отдела информационной безопасности Сергей Голов и специалист техподдержки Дмитрий Иванов.

Суд назначил им домашний арест сроком до 2 мая 2021 года.

КВ
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