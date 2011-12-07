В этом году акция акции «Чистые леса Татарстана» начнется 19 апреля

Ежегодная природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» стартует 19 апреля 2021 года и затронет все муниципальные районы Татарстана. В этом году она пройдёт в 2 этапа: с 19 апреля по 19 июня и с 13 сентября по 13 ноября.

Ещё с 2010 года Министерство лесного хозяйства РТ проводит эту акцию с целью создания благоприятной санитарно-экологической обстановки в лесах. В этом году планируется очистить территории лесного фонда республики от твердых коммунальных отходов, сухостоя и валежника, отремонтировать места отдыха в лесу.

В числе постоянных участников акции присутствуют все: от сотрудников министерств и экологических объединений, до студентов высших и средних специальных учебных заведений и волонтёров.

В 2019 году акция проводилась в период с 16 сентября по 16 ноября, в которой приняли участие свыше 7 тысяч граждан. Какими были итоги акции, читать здесь