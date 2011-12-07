88 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в Татарстане

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По данным Роспотребнадзора, в России по состоянию на 19.05.2020 10:35 часов дня зарегистрировано 299 941 подтвержденных случаев заболевания.
Всего в Татарстане с заражением коронавирусной инфекцией зафиксировано 2 400 пациентов. Прирост за последние сутки составил 88 новых случаев. Среди выздоровевших 1 301 человек, 106 из них выписались из больницы накануне. Восемь татарстанцев скончались.
География:
1.Казань – 51
2.Набережные Челны – 12
3.Азнакаевский район – 1
4.Аксубаевский район – 1
5.Алькеевский район – 1
6.Апастовский район – 1
7.Арский район – 3
8.Атнинский район – 2
9.Балтасинский район – 1
10.Буинский район– 1
11.Высокогорский район – 1
12.Зеленодольский район – 5
13.Лаишевский район – 1
14.Мензелинский район – 1
15.Нижнекамский район – 1
16.Сабинский район – 2
17.Сармановский район– 1
18.Тетюшский район– 1
19.Ютазинский район– 1