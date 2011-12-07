88 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в Татарстане

По данным Роспотребнадзора, в России по состоянию на 19.05.2020 10:35 часов дня зарегистрировано 299 941 подтвержденных случаев заболевания.

Всего в Татарстане с заражением коронавирусной инфекцией зафиксировано 2 400 пациентов. Прирост за последние сутки составил 88 новых случаев. Среди выздоровевших 1 301 человек, 106 из них выписались из больницы накануне. Восемь татарстанцев скончались.

География:

1.Казань – 51

2.Набережные Челны – 12

3.Азнакаевский район – 1

4.Аксубаевский район – 1

5.Алькеевский район – 1

6.Апастовский район – 1

7.Арский район – 3

8.Атнинский район – 2

9.Балтасинский район – 1

10.Буинский район– 1

11.Высокогорский район – 1

12.Зеленодольский район – 5

13.Лаишевский район – 1

14.Мензелинский район – 1

15.Нижнекамский район – 1

16.Сабинский район – 2

17.Сармановский район– 1

18.Тетюшский район– 1

19.Ютазинский район– 1