Эксперт: руководству Татарстана надо дать орден за победу над коронавирусом

Татарстанцы приняли социальную дистанцию

С 12 мая РТ вошла в перечень регионов-флагманов по снятию санитарно-эпидемиологических ограничений. Татарстанцам разрешили выходить на улицу без SMS-пропусков, детям позволили вернуться в детсады, а многие предприятия бытовой сферы смогли принять первых посетителей после 40 с лишним дней простоя.

В заседании экспертного штаба, который прошел до 12 мая, приняла участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. В своем выступлении она напомнила, например, что в республике растет количество тестирований. Другой позитивный тренд: большая часть татарстанцев с подтвержденным диагнозом COVID-19 переносит заболевание бессимптомно.

— Если мы говорим о выходе из режима изоляции, то только с соблюдением требований: маска, перчатки и социальное дистанцирование. Практика показывает, что большей частью населения дистанцирование уже принято, — предупреждала вице-премьер РТ.

В результате маски и перчатки действительно стали неотъемлемой частью одежды татарстанцев при выходе за пределы квартиры. Повышают дисциплину жителей республики и силовые структуры: так, на улицах Казани стало заметно больше полицейских, они же готовы помочь перевозчикам в общественном транспорте, если кто-то пытается сесть в салон без средств защиты.

Люди боятся кризиса в экономике

Пик паники в отношении страха заражения коронавирусом пройден, считает директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. Граждане страны оценивают меры борьбы с COVID-19 как эффективные.

— В отношении некоторых регионов я наблюдаю, что уровень социальных настроений за последнее время просел — для людей это ситуация психологического стресса. Но в тех регионах, где власть сумела выстроить эффективную коммуникацию, ее рейтинги стали расти, причем заметно, — подчеркнул представитель ВЦИОМ.

В то же время горизонт планирования жизни у россиян просел. В конце марта — начале апреля он колебался на среднем уровне, а к началу мая кривая идет вниз. Также, несмотря на высокий уровень психологического напряжения, прослеживается огромный запрос на постепенное снятие ограничительных мер.

Сейчас у людей один основной запрос — в будущем вернуться к традиционному укладу жизни, так как выход на прогулку с собакой становится праздником. 8% опрошенных ВЦИОМ опасаются, что после кризиса из-за коронавируса столкнутся с материальными трудностями или снижением зарплаты, а 6% опасаются потерять свое рабочее место. 51% респондентов и вовсе ответили, что не столкнутся с трудностями.

Руководитель Центра аналитических исследований и разработок (ЦАИР) Алексей Коннов обозначил две боязни общества: заразиться и экономического кризиса.

— Более 50% опрошенных ожидают ухудшения материального положения. Страхи проявляются в крупных городах. Но есть и положительные моменты: в отличие от соседних регионов SMS-пропуска, пусть и критикуемые, дали существенный эффект. Для населения это понятный ресурс, схема преодолеть внутреннюю изоляцию, существующие ограничительные меры. Мы сравниваем другие регионы, и там много неопределенности. Если говорить об уровне доверия власти, перед входом в пике доверие к первому лицу республики было на уровне доверия к первому лицу государства, — представил статистику Коннов.

В Татарстане побороли фейки

Председатель комитета по социологии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов считает, что за время пандемии сформировалось три кластера внутри общества — они по-разному относятся к проблеме COVID-19. Власти же приходится между ними балансировать.

Первая группа (26 — 27%) доверяет официальным сообщениям и ориентируется на них. Примерно такая же по численности группа полагает, что власть избыточно драматизирует ситуацию, а над людьми ставится социальный эксперимент и это будет иметь плохие экономические последствия. Третья группа считает, что масштаб эпидемии замалчивается и объемы заболеваемости серьезнее. Такая ситуация была на середину апреля, уточнил эксперт.

В этих условиях коммуникация носит одновекторный характер — сообщения сбрасываются населению, переваривает оно их само, реального диалога нет и нет площадок, которые могли бы выполнять эту работу.

— Это рождает дефицит доверия и заставляет население шарахаться по случайным информационным маркерам, — сказал эксперт.

Алексей Фирсов подчеркнул — есть запрос на доверие, диалог и взаимодействие. Их отсутствие ведет к большему накоплению усталости, не хватает инструментов социальной терапии.

— Главными операторами информационной открытости в регионах являются сами власти, — развил тему член Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. — Мы видим, что есть регионы, которые справляются, знают, как разъяснять свои решения, бороться с фейками. Татарстан — в первой пятерке. Здесь минимальное количество фейковых сообщений и внятная информационная политика. Есть с десяток регионов, идущих в хвосте.

— Появились регионы, которые вводят масочный, перчаточный режим. На очереди, видимо, галошный, шапочный, плащевой… Не нужно впадать в крайности, тем более не объясняя людям преимуществ того или иного режима. Надо понимать психологию людей: если их штрафовать за нахождение где-то без маски, то человек будет по 5 дней ходить в одной и той же. А это еще опаснее, — вбросил нотку иронии эксперт.

В обществе формируется новый этикет

Директор проектов фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова обозначила, что социологи фиксируют тренды, связанные с гигиенической настороженностью. В эту категорию попадает новый этикет, иная гигиена: не станет рукопожатий, объятий, удаленное поведение будет нормой какое-то время.

— Радуются digital-эксперты, что онлайн-жизнь начнет набирать темпы: мы говорим и про Zoom-культуру, и про «удаленку», и про онлайн-фитнес, новые формы развлечений, — сказала Лариса Паутова.

Наблюдается ситуация, при которой взаимодействие людей вышло на новый уровень, население стало более сплоченным. Но другой тренд — архаизация, возврат в 1990 — 2000-е в плане приготовления домашней еды, отдыха, отношений в семье. Люди экономят, снижают потребности, отказываются от привычек, формировавшихся в последние годы.

— Москвичи болезненно это переживают, до сих пор не могут адаптироваться к замкнутой культуре, которая еще будет существовать. Тревожный тренд: нарастание страхов, ксенофобии, отторжение людей азиатской внешности, итальянцы стали уже не такими любимыми, есть тенденция неприязни к москвичам, — заявила директор проектов ФОМ.

Александр Малькевич предложил дать руководству РТ орден за победу над коронавирусом, так как в республике удалось сдержать и риторику, и в целом общие настроения, не впасть в «антимосквичизм». Последнее явление наблюдается в регионах юга России, Урала, Сибири.

— Там слабые руководители решили создать из Москвы коллективный образ врага, несущего заразу. Здесь межнациональный мир, спокойствие, уважительное отношение ко всем гражданам России, то, что видно в Татарстане, — это дорогого стоит, подобное говорит о силе власти, — сказал член Общественной палаты РФ.

Рассуждая о риторике «мир не будет прежним», политолог Аббас Галлямов отметил — эти прогнозы касаются тенденций глобализации, открытия границ. На прошлой неделе был создан альянс малых государств, сумевших заблокировать распространение коронавируса. Инициатива исходила от Австрии, к нему присоединились Дания, Греция, Израиль, Чехия, обсуждается присоединение Австралии и Сингапура.

— Это можно назвать посткоронавирусным Шенгеном. Страны унифицируют свои антикоронавирусные политики, прогнозируют, что в течение нескольких недель откроются внутри альянса. Речь идет не только о бизнес-контактах, но и о массовом туризме, — поведал политолог. Мир закрылся вынужденно, но много индикаторов того, что он ждет возможности вновь открыться.

Кирилл Родин полагает, что мир уже начал меняться до кризиса из-за коронавируса, а пандемия лишь катализировала этот процесс. Это связано с движением общества в сторону цифровизации, бытовой цифровизации. Часть возможностей тем не менее уже упущена, многое вернется назад. Изменились форматы потребительского поведения (оно ушло в онлайн-сегмент), и это останется.

В заключение обсуждения Лейла Фазлеева отметила, что в Татарстане создан и функционирует штаб, связанный с экономикой.

— Я задавала вопрос, почему не верят правде по случаям регистрации заболеваемости. Мы в одном регистре, и придумать что-то для республики отдельно невозможно. В ходе заседания ответ услышала, мы над этим поработаем, — подытожила вице-премьер Татарстана.