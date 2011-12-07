Минниханов: В Татарстане нет проблем с федеральными выплатами медработникам

Медики Татарстана не испытывают проблем с выплатами за работу с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом в прямом эфире телеканала «Татарстан-24» заявил глава республики Рустам Минниханов.

На вопрос ведущего, если ли у медработников в республике сложности с получением федеральных выплат, Минниханов ответил, что в Татарстане таких проблем нет, поскольку этот вопрос ежедневно находится на контроле.

По сообщению министра цифровизации, существует только 63 обращения. По ним президент РТ уже дал поручения все перепроверить, а в случае подтверждения жалоб пообещал их быстрое решение.