В Минэкологии РТ рассказали о результатах независимой международной экспертизы по проекту завода ЗТО

Министр экологии РТ Александр Шадриков рассказал о результатах независимой международной экспертизы по проекту завода ЗТО. Данные он представил на брифинге в Доме Правительства РТ.

Экспертиза проводилась компаниями Müller BBM и LGA GmbH.

«Выбранные эксперты являются независимыми и дают положительное заключение на строительство завода в Зеленодольском районе Татарстана», — подчеркнул Шадриков.

Компания LGA GmbH проводила экспертизу на основании Европейских стандартов и требований. Её заключение: «С точки зрения технического эксперта при выбранной технологии завода и при его надлежащем строительстве и эксплуатации следует исходить из того, что требования по выбросам, согласно Директиве Евросоюза, соблюдаются. Строительство и эксплуатация завода в данном случае в связи с поставленными вопросами считается допустимым».

Компания Müller BBM проводила экспертизу на основании Российских стандартов и требований. По ее итогам были сделаны выводы:

— Работа завода в Татарстане не превышает российские стандарты качества окружающей среды.

— Работа завода в Татарстане не может спровоцировать вредное воздействие на окружающую среду или возникновение других опасностей.

— Работа завода в Татарстане не может причинить значительный ущерб и вызвать заслуживающие внимание неудобства для общественности в целом и жителей по соседству.