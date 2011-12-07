Эксперт считает, что Telegram-каналы часто публикуют фейки

Telegram-каналы часто рождают фейки, после чего их подхватывают и тиражируют блогеры, после чего фейки становятся достоянием «желтых» СМИ. Такое мнение в интервью «Татар-информ» высказал кандидат социологических наук, член исполнительного комитета корпуса «За чистые выборы», руководитель Управления Ассоциации юристов России по СКФО и ЮФО Антон Лукаш.

Эксперт полагает, что СМИ редко создают фейки, но могут их распространять. Это происходит по причине недостаточного факт-чекинга информации. Впрочем, таких журналистов становится все меньше.

«Наша работа заключается в том, чтобы задушить фейк в зародыше. Фейк может очень сильно навредить, посеять панику, подтолкнуть людей к неправомерным действиям, дестабилизировать жизнь в обществе, а в критических ситуациях даже привести к жертвам. Фейк — это не шутки. Творцы фейков — это люди, которые намеренно разрушают сознание человека», — заявил Антон Лукаш.