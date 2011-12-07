Хадеев: Поправка в Конституцию о защите природы и окружающей среды – закономерный подход президента и депутатов

Поправки в Конституцию о защите природы и окружающей среды — закономерный подход президента России и депутатов, для того, чтобы страна стала чище, считает зампредседателя комитета по экологии, природопользования, агропромышленной и продовольственной политике госсовета РТ Тахир Хадеев.

«Каждый хочет, чтобы мы и наши дети дышали свежим воздухом, были ближе к воде. А за последние столетие мы натворили очень много», — утонил Хадеев.

Он также отметил, что вопросы экологии постепенно начинают беспокоить россиян и становятся актуальным для населения страны. За один день отношение к природе и окружающей среде у всего общества не изменить, работа должна вестись планомерно и постепенно.