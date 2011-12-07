Минэкологии РТ проводит рейды на реках Татарстана

Инспекторы минэкологии РТ проводят проверки на реках Татарстана, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Экологи пресекают движение и стоянку транспортных средств в границах водоохранных зон», — сказано в сообщении.

Инспекторы уже выявили 20 нарушений в рамках рейда на реке Стерля в Азнакаевском районе. Так, на часть нарушителей были составлены административные протоколы по статье «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности», в отношении других лиц — ведется административное расследование.

В минэкологии уточнили, что ширина водоохранной зоны рек или ручьев установлена следующая: при ширине реки до 10 км ширина границы составит 50 м, от 10 до 50 км — 100 м, от 50 км — 200 м.