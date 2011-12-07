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Татарстанские соципотечники получили возможность рефинансировать свои платежи

Заемщики могут перейти с договора соципотеки на договор купли-продажи.

Граждане, участвующие в программе социальной ипотеки, получили возможность перейти с договора соципотеки на договор купли-продажи. Об этом сообщает пресс-служба Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.

Рефинансирование платежей откроет путь к использованию мер государственной поддержки: материнского капитала и государственного субсидирования процентной ставки. Механизм перехода на договор купли-продажи разработан Госжилфондом.

Для подачи заявки необходимо соблюсти ряд условий: договор соципотеки должен быть заключен на квартиру в многоквартирном доме, по квартире должна отсутствовать регистрация права собственности, также не должно быть договора целевого денежного займа или неисполненных судебных решений о взыскании задолженности.

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