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В Татарстане зарегистрировали 36 новых случаев заражения коронавирусом

В России количество заболевших коронавирусом увеличилось до 569 063 человек.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«За сутки выздоровели три человека», — уточняется в сообщении.

Всего в Татарстане  COVID-19 диагностирован у 4 114 человек, из них 3 635  человек выздоровели, 11 — скончались.

В России количество заболевших коронавирусом увеличилось до 569 063 человек (+7 972 за сутки), выздоровевших — до 324 406 человек (+10 443), скончавшихся — до 7 841 человек (+181).

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