В Татарстане зарегистрировали 36 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за минувшие сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«За сутки выздоровели три человека», — уточняется в сообщении.

Всего в Татарстане COVID-19 диагностирован у 4 114 человек, из них 3 635 человек выздоровели, 11 — скончались.

В России количество заболевших коронавирусом увеличилось до 569 063 человек (+7 972 за сутки), выздоровевших — до 324 406 человек (+10 443), скончавшихся — до 7 841 человек (+181).