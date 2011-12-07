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«Татаркино» лишился гранта в 10 млн рублей

Изменения по распределению гранта внес президент РТ.

«Татаркино» лишился гранта в 10 млн рублей. Это следует из измененного указа, подписанного Рустамом Миннихановым.

Согласно соответствующему документу, опубликованному на портале руководителя республики, общая сумма, заложенная на гранты в области культуры, сокращается с 339,4 млн рублей до 329,4 миллиона.

Так, внеся 18 июля изменения в свой мартовский указ, «Татаркино» исключается из списка получателей грантов среди других государственных бюджетных учреждений культуры в РТ. 

КВ
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