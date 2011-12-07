В РТ зафиксировано еще 29 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане по состоянию на 19 июля текущего года зарегистрировано 5 215 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 29 новых случаев. На данный момент 9 татарстанцев доставлены в больницу, остальные 20 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. Среди выздоровевших 4 075 человек, 28 из них выписали накануне.

Основным очагом заражения в республике стала Казань – в столице на данный момент зафиксировано 12 случаев заражения COVID-19, трое из Арского района, по двое из Альметьевского и Лениногорского, и по одному из Нижнекамского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Елабужского, Зеленодольского, Лаишевского, Пестречинского, Сабинского, Спасского районов и из Набережных Челнов.