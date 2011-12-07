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Муфтий Татарстана поздравил жителей республики с наступающим праздником Курбан-байрам

Камиль Самигуллин отметил, что праздник может стать возможностью помочь нуждающимся.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин поздравил мусульман с предстоящим праздником Курбан-байрам. Поздравление опубликовано на официальном сайте ДУМ РТ.

«У Курбан-байрама есть еще один смысл: это зияфат Всевышнего, то есть торжество угощений для нуждающихся. В Татарстане и бедные, и богатые с радостью ожидают наступления гаета, потому что это праздник великодушия и щедрости, которые являются обязательными качествами мусульман и описаны в Коране», — цитирует муфтия пресс-служба ДУМ РТ.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что ДУМ РТ опубликовало рекомендации, как следует подготовиться к проведению праздника Курбан-байрам.

КВ
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