В Челнах задержали женщину за сбыт поддельной справки о наличии антител к COVID-19

Полиция Набережных Челнов задержала местную жительницу за сбыт справки, освобождающей от вакцинации против коронавируса. О проведении оперативно-розыскных мероприятий сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Курьером, что доставила фальшивый документ о наличии антител к COVID-19, оказалась 38-летняя женщина. Она призналась, что справку оформили в частном медицинском центре. Стоила такая без фактической сдачи крови на анализ 2000 рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ. Полицейские установят, кто еще был причастен в противоправной деятельности.