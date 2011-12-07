В РТ зафиксировано еще 28 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане по состоянию на 19 августа текущего года зарегистрирован 6 161 случай COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 28 новых случаев. На данный момент 5 татарстанцев доставили в больницу, остальные 23 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. Среди выздоровевших 4 983 человека, 38 из них выписали накануне.

Основным очагом заражения в республике стала Казань – в столице на данный момент зафиксировано 23 случая заражения COVID-19, по двое из Нурлатского и Пестречинского районов и один из Верхнеуслонского района.