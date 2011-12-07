Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин: Необходимо искать новые точки роста и конкурентоспособности наших предприятий

На заседании также был рассмотрен проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов, сообщает пресс-служба Президента РТ.В заседании принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.Провел заседание Кабинета министров РТ премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он, в частности, отметил, что прогноз социально-экономического развития Республики Татарстан на 2019 - 2024 годы, прогноз консолидированного бюджета РеспубликиТатарстан формировались на основе базового варианта сценарных условий российской экономики, прогнозных данных отраслевых министерств, муниципальных образований, ведущих предприятий республики, а также текущих тенденций развития экономики.Важно, чтобы прогноз социально-экономического развития был максимально реалистичным, а бюджет уравновешенным, заявил Алексей Песошин.Несмотря на напряженность геополитики, сохранение режима экономических санкций, благодаря работе всех уровней власти, предприятий и организаций в Татарстане, как и в стране в целом, отмечается экономический рост, сказал Алексей Песошин.По его словам, социально-экономическая политика республики, как и прежде, ориентирована на повышение качества жизни жителей. «Нам необходимо усилить работу по поиску новых точек роста и конкурентоспособности наших предприятий», - считает премьер-министр РТ.С докладом об основных параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы и на период до 2024 года выступил заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин.По его словам, Всемирный банк прогнозирует рост экономики в 2018 - 2019 годах на уровне 103%. По мнению экспертов, в мировой экономике возрастают риски, угрожающие перспективам роста в условиях протекционистской политики, растущих цен на энергоресурсы, рыночного давления на валюты некоторых стран.Несмотря на это, в России наблюдаются тенденции роста экономической активности. По оценке Минэкономразвития РФ, по итогам 2018 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) России ожидается на уровне 101,8%.В Татарстане в январе - июле 2018 года объем валового регионального продукта (ВРП) составил 1 трлн 303,9 млрд рублей, темп роста - 100,9%.Факторами сдерживающей динамики стали замедление темпов роста в промышленности, связанное с пролонгацией соглашения со странами ОПЕК по ограничению добычи нефти, и снижение оптовой торговли и строительства, формирующих около 18% экономики республики.Как сообщил заместитель министра экономики РТ, объем промышленного производства по итогам января - июля 2018 года составил 1 трлн 556 млрд рублей. Индекс промышленного производства - 101%. В добыче полезных ископаемых объем промышленного производства сохранился на уровне прошлого года - 100,2%, в обрабатывающих производствах - 100,8%. При этом порядка 110% составляет рост производства нефтепродуктов, автотранспортных средств и пищевых продуктов.Кроме того, обеспечен рост в энергетическом комплексе - 109,7%.Объем валового регионального продукта (ВРП) по итогам 2018 года прогнозируется в объеме 2 трлн 228,8 млрд рублей. Динамика - 101%.В 2019 - 2024 годах рост экономики прогнозируется в диапазоне 102 - 103,6%, что превышает среднероссийскую динамику.На протяжении прогнозного периода прогнозируется сбалансированное социально-экономическое развитие муниципальных образований, в том числе в разрезе агломераций, отметил заместитель министра экономики РТ.По его словам, основной вклад в рост экономической активности будет обеспечен запланированным наращиванием объемов в обрабатывающих производствах.По итогам текущего года индекс промышленного производства в республике составит 101,7%, в том числе в обрабатывающих отраслях - 102,3%. Объем отгруженной продукции, по оценке, составит по итогам 2018 года 2 трлн 512,7 млрд руб.Рост производства обеспечивается вводом новых мощностей.С докладом «О прогнозе консолидированного бюджета Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов» выступил министр финансов Республики Татарстан Радик Гайзатуллин.За 8 месяцев текущего года в консолидированный бюджет республики мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в сумме 178,6 млрд рублей. Основываясь на исполнении бюджета текущего года, изменениях законодательства, сформирован бюджет на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов.Общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 2019 год прогнозируется в объеме 251,2 млрд рублей, на 2020 год - 255,7, на 2021 год - 263,1 млрд рублей.Министерством финансов Республики Татарстан составлены прогнозы по расходам на 2019 - 2021 годы бюджета Республики Татарстан, 45 бюджетов муниципальных районов и городских округов, 911 бюджетов поселений, образующих консолидированный бюджет. Все бюджеты муниципальных образований прогнозируются бездефицитными.Общий объем расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2019 год прогнозируется в сумме 16,6 млрд рублей. Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составят по консолидированному бюджету 1,5 млрд рублей.Объем расходов по разделу «Национальная экономика» прогнозируется в сумме 38,3 млрд рублей. В раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» входят расходы в сумме 9,6 млрд рублей. В разделе «Охрана окружающей среды» предусматриваются расходы на общую сумму 558 млн рублей.Расходы по разделу «Социально-культурная сфера» в консолидированном бюджете растут к базовому 2018 году в 2019 году - на 7,8%, в 2020 году - на 8,7%, в 2021 году - на 9,7%. В социально-культурной сфере в отрасли «Образование» в 2019 году объем расходов достигнет 75,0 млрд рублей.По разделу социальной сферы «Культура и кинематография» расходы в 2019 году составят 9,6 млрд рублей. В разделе «Здравоохранение» общий объем расходов на содержание и развитие здравоохранения с учетом средств обязательного медицинского страхования составит 58,6 млрд рублей.В отрасли «Социальная политика» общая сумма расходов прогнозируется в размере 34,5 млрд рублей. Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» составляют 1,5 млрд рублей. По разделу «Средства массовой информации» расходы прогнозируются по бюджету республики в объеме 1 млрд 413 млн рублей.Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» в консолидированном бюджете составят 544 млн рублей. Расходная часть консолидированного бюджета без учета федеральных средств на 2019 год прогнозируется в объеме 255,3 млрд рублей, в 2020 году - 260,3; в 2021 году - 268,4 млрд рублей.Дефицит консолидированного бюджета в 2019 году составит 4,1 млрд рублей, в 2020 году - 4,6; в 2021 году - 5,3 млрд рублей. Как отметил в завершение заседания Президент Татарстана Рустам Минниханов, проделана огромная работа по формированию бюджета. Формирование бюджета идет по определенным стандартам, отметил он, главное, что в республике сохранены все программы, которые реализуются, и они также будут продолжены.Рустам Минниханов напомнил, что в регионе разработана новая программа - по приведению в порядок летних оздоровительных лагерей. В ходе заседания он также отметил, что необходимо мобилизовать средства для реализации указов Президента Российской Федерации Владимира Путина.- Главное, чтобы наша экономика работала стабильно, - сказал Рустам Минниханов. - Чтобы промышленные предприятия были обеспечены заказами. Для бюджета важными остаются налог на прибыль, подоходный налог, налог на имущество. В целом благополучие региона будет зависеть от благополучия нашей экономики.