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Власти РТ увеличили количество болельщиков на трибунах до 70%

Власти РТ одобрили новые послабления коронавирусных ограничений.

Власти Татарстана одобрили новые послабления коронавирусных ограничений. Соответствующее постановление приняли в Кабмине РТ.

Так, увеличился процент заполняемости стадионов, кафе, кинотеатров, цирка и аквапарка — с 50% до 70%. Отменено ограничение по количеству человек за столом в общепите. Разрешено проведение мероприятий на открытых площадках с одновременным присутствием не более 200 человек.

Пожилым людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями все еще рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.  

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