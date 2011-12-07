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Сотрудникам МЧС по РТ вручили ключи от 19 новых пожарных машин

Сейчас в республике продолжается ремонт в 23 пожарных депо.

Перед началом итоговой коллегии ГУ МЧС России по РТ и Минобороны РТ состоялась торжественная церемония вручения ключей от новой пожарной техники президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Cейчас в республике продолжается ремонт в 23 пожарных депо. За прошедший год был проведен ремонт 52 единиц пожарной техники. На эти цели из бюджета республики выделили 542 млн рублей.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как в прошлом году на 33 единицы техники потратили более 180 миллионов рублей. В 12 из них, как сообщил глава ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин, были заменены агрегаты и установлены дизельные двигатели.

КВ
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