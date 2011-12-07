В Казани 61 человек заразился коронавирусом за сутки

В Татарстане за сутки выявили 87 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них три случая — завозные, 84 — контактные. 24 человека госпитализировано, 63 получают лечение на дому», — отметили в штабе.

Срези заболевших двое несовершеннолетних, шесть — от 18 до 30 лет, 29 — от 30 до 50 лет, 14 — от 50 до 60 лет, 21 — от 60 до 70 лет, девять — от 70 до 80 лет, еще шесть — от 80 до 90 лет.

В Казани больше всего новых случаев — 61, в Набережных Челнах — пять, в Зеленодольском районе — четыре. Заболевшие выявлены еще в 11 районах республики.

Всего, по данным на 20 января, в Татарстане зарегистрировано 15 104 случая COVID-19. За весь период выздоровели 11 480 человек (+76 за минувшие сутки).