За год в РТ жилье обрели 398 обманутых дольщиков

Такую статистику на брифинге в Доме Правительства республики привел первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. За 2016–2019 годы удалось ввести в эксплуатацию 29 объектов для 3884 граждан.

Так, в минувшем году была полностью решена проблема обманутых дольщиков в деревне Куюки Пестречинского района — в декабре сданы последние два проблемных объекта микрорайона «Яшьлек». Эта стройка замерла в 2016 году, а руководитель организации-застройщика был осужден судом. Разморозить работы удалось в 2019-м: при содействии Фонда поддержки дольщиков был создан жилищно-строительный кооператив, привлечен новый подрядчик, который завершил строительство 6 проблемных объектов для 190 дольщиков на общую сумму 182 млн рублей.

Решается проблема дольщиков и в Набережных Челнах. Для достройки домов в автограде застройщику выделили земельные участки площадью более 8 га.

— Необходимо отметить, республиканский механизм по выделению земельных участков в целях завершения строительства объектов доказал свою эффективность, республика продолжает занимать лидирующую позицию по показателям ввода проблемных объектов в эксплуатацию, — отметил Рустам Нигматуллин.

Первый вице-премьер отдельно раскрыл несколько кейсов. В частности, в челнинском доме 65-04 11 квартир дольщиков находились в залоге у банка. Застройщик — «Фон» — реализовал их будущим жильцам, несмотря на залоговый статус. В результате существовал риск продажи квартир с торгов и принудительного выселения дольщиков.

По поручению Рустама Минниханова в 2017 году удалось организовать переговоры с банком по вопросу выкупа прав на эти квартиры. С учетом всех необходимых процедур и оформления сделки были завершены в 2019 году. После выкупа прав на квартиры с существенным дисконтом Фондом поддержки дольщиков было разработано положение об оказании поддержки 11 пострадавшим дольщикам, в результате чего им в собственность были переданы 11 квартир стоимостью 31 млн рублей.

— Фактически республика оказала безвозмездную помощь дольщикам, которые попали в трудную жизненную ситуацию и не были защищены действующим законом, — объяснил первый вице-премьер.

В столице РТ в 2020-м были введены в эксплуатацию две очереди дома № 2 ЖК «Молодежный» (первоначальный застройщик «Фон»). Стоимость завершения строительства составила 290 млн рублей. По решению Президента Татарстана подрядчику был выделен компенсационный земельный участок на Фермском шоссе площадью 1,9 га.

Благодаря реализации республиканских механизмов поддержки дольщиков были решены вопросы по 7 объектам, возобновлено строительство еще двух домов. Итоговые расходы на восстановление прав составят 1 млрд 370 млн рублей. По федеральной программе в минувшем году возобновлены строительные работы на 7 самых сложных и больших объектах: это объекты фирмы «Свей» — дом № 57 по ул. Достоевского в Казани, дома № 3 и 6 ЖК «Золотая середина» в Ново-Савиновском районе столицы РТ. Также это объекты, которые строились «Фоном», — дома № 2, 3, 4 ЖК МЧС, дом № 5 ЖК «Молодежный». Жилая площадь этих объектов составляет более 200 тыс. кв. м, а достройка объектов оценивается в 9 млрд рублей. После сдачи домов долгожданные ключи от квартир смогут получить 2190 обманутых дольщиков.

Более того, будет оказана помощь дольщикам двух объектов «Свея», где они приобрели 350 квартир, не предусмотренных проектной документацией и без разрешений на строительство. Для них построят компенсационное жилье в домах по улицам Р. Гареева и Аграрная. Обойдется это в миллиард рублей, а площадь квартир будет равнозначной той, что приобретали дольщики.

На сегодняшний день 59% домов в РТ возводится застройщиками по системе эксроу-счетов, а 41% домов, или 800 тыс. кв. м, строится по старым правилам.

— Всего в этой сфере в Татарстане работают 88 застройщиков. Ситуация прозрачная и контролируется, — заверил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев.