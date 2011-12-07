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Минниханов: Из-за конфликта мэрии Челнов и «КАМАЗа» не должны страдать местные жители

Глава республики призвал решить транспортный вопрос в Челнах

Рустам Минниханов поручил в кротчайшие сроки решить транспортный вопрос в Набережных Челнах. Об этом на брифинге в Кабмине рассказала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

«Какие бы там между хозяйственными субъектами вопросы не возникали, будь то у „КАМАЗа“ к городу или у города к „КАМАЗу“, люди не должны страдать. Основное поручение — бесперебойно обеспечивать комфортное передвижение людей», — передала слова Президента Галимова.

Напомним, исполком Челнов вернул «КАМАЗу» 190 автобусов марки «НЕФАЗ», купленных в лизинг. В данный момент перевозкой людей занимаются частные перевозчики с автобусами малой вместимости.

КВ
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