В Татарстане глава районного исполкома обвиняется в злоупотреблении полномочиями

В Татарстане глава исполкома сельского поселения подозревается в махинациях с выдачей квартир по социальному найму. Такую информацию сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По словам следователей, глава исполкома Базарно-Матакского сельского поселения в 2014 году заключил договор социального найма жилья с мужчиной, которому не требовалось улучшение жилищных условий. Его финансовое положение было специально ухудшено, а в момент заключения договора он находился в колонии.

Главе исполкома предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Свою вину он признал частично.

У следствия есть подозрения, что в 2013 году также совершались нарушения в области передачи жилых помещений по социальному найму.