В Татарстане могут опустить ставку по ипотеке ниже 8%

На заседании правительства РФ Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о поддержке предложения «Единой России» о снижении ставок по ипотеке. По сообщению информационного центра ТРО ВПП «Единая Россия», глава комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин также положительно оценил инициативу.

По его мнению, на сегодняшний день из-за существующих ставок по ипотеке нет возможности сделать жилье доступным, а потому их надо опускать. Также он подчеркнул, что задачу снижения ипотечной ставки невозможно решить в отрыве от макроэкономики.

Проанализировать ситуацию и представить предложения Премьер-министр РФ поручил первому вице-премьерам Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину. А также совместно с Банком России уполномочил обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент.