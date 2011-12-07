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МВД по РТ закупит алкотестеры почти на 25 миллионов рублей

Цена одного прибора составляет 83 тысячи рублей.

МВД по РТ закупит алкотестеры почти на 25 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Всего в Татарстан для работы полицейских планируют приобрести 300 алкотестеров на общую сумму в 24,9 млн рублей. Цена одного прибора составляет 83 тысячи рублей.

Согласно контракту, измерители должны быть изготовлены не ранее прошлого года, а также в них должны быть встроены функции принтера и GPS, чтобы у сотрудников Госавтоинспекции быть возможность передать результаты тестов через устройство в режиме реального времени. А объем памяти при этом должен вмещать не менее 20 тысяч тестов.

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