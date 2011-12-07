МВД по РТ закупит алкотестеры почти на 25 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Всего в Татарстан для работы полицейских планируют приобрести 300 алкотестеров на общую сумму в 24,9 млн рублей. Цена одного прибора составляет 83 тысячи рублей.

Согласно контракту, измерители должны быть изготовлены не ранее прошлого года, а также в них должны быть встроены функции принтера и GPS, чтобы у сотрудников Госавтоинспекции быть возможность передать результаты тестов через устройство в режиме реального времени. А объем памяти при этом должен вмещать не менее 20 тысяч тестов.