Равиль Кузюров передал лесхозам ключи от 18 единиц лесопожарной техники

Накануне в Высокогорском районе РТ состоялась торжественная церемония вручения ключей от новой лесопожарной техники. Их, а также сертификаты на получение лесопожарного оборудования, руководителям подведомственных учреждений Минсельхоза РТ передал его глава Равиль Кузюров.

«Уверен, что данная техника позволит улучшить оснащенность лесопожарных станций и повысить эффективность охраны лесов от пожаров», — сказал он, распорядившись обеспечить своевременное выполнение комплекса мероприятий по противопожарному обустройству лесов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, всего лесхозам были переданы 18 ед. техники, закупленной в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан». Так, на закупку лесопожарной и лесокультурной техники в 2021 году было выделено 99,1 млн. рублей.