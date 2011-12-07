Марат Зяббаров: У каждого района свои возможности, но внимание к людям труда, закладывающим в сегодняшних непростых условиях основу будущего урожая, одинаково важно везде!

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В этом году в районах подводят итоги определенного количества дней или по неделям. Главы муниципальных районов вручают премии и благодарственные письма.

Марат Зяббаров привел пример Тюлячинского района, где по результатам каждых 3 рабочих дней подводятся итоги, денежные премии уже получили 53 механизатора, за 1 место – 3000 рублей, 2 место – 2000, 3 место – 1000 рублей. Также не остались без внимания те, кто был задействован на бороновании и внесении минеральных удобрений.

По мере выполнения нормо-смен поощряют в Азнакаевском районе. За время посевной кампании запланировано вручение 180 сертификатов на общую сумму 160 тысяч рублей.

Еженедельно поощряют премиями механизаторов Алексеевского, Апастовского, Арского, Зеленодольского, Кукморского, Новошешминского, Рыбно-Слободского, Сармановского, Тукаевского районов.

«14 мая в ходе рабочей поездки в Алексеевский район я сам лично принял участие во вручении наград передовикам сева: лучшие по итогам недели механизаторы получили 6 денежных сертификатов (за 1 место – 2000 рублей, 2 место – 1500, 3 место – 1000 рублей)», - отметил глава Минсельхозпрода РТ.

Министр заметил, что во многих районах награждение запланировано по итогам посевной. Так в Заинском районе планируется, что «Батыр сева» получит автомобиль (Лада Гранта), лучшее хозяйство порядка

100 тыс.руб., сумма будет распределена именно между работниками предприятия (12 тыс.руб. – руководителю, 8 тыс.руб. – инженеру и по 5 тысяч 12 механизаторам). Хозяйство, занявшее 2 место – 75 тыс.руб., а за третье – 55 тысяч. Кроме того, премию получит лучшее КФХ – 8 тыс.руб. и порядка 90 передовых механизаторов (4 - 3,5 тыс.руб.). Всего на эти цели район заложил 1,6 млн руб.

«Такого рода поощрение проводится ежегодно, увеличиваются каждый год и суммы вознаграждений. В результате Заинский район лидирует по темпам проведения весенне-полевых работ и урожайности. Выводы можете делать сами», - резюмировал вице-премьер.

Марат Зяббаров обратил внимание, что, безусловно, у каждого района свои возможности, но внимание к людям труда, закладывающим в сегодняшних непростых условиях основу будущего урожая, одинаково важно везде!