Минниханов принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности в ПФО

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел совещании по вопросам национальной безопасности в регионах ПФО. В нем принял участие и глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В режиме видеоконференции были подняты вопросы о госзакупках и мерах борьбы с их нарушениями, о фальсификации отчетов и об оплатах невыполненных или некачественных работ. Поэтому межведомственным рабочим группам было поручено усилить работу по выявлению сомнительных финансовых операций, фактов аффилированности заказчиков и подрядчиков, а также фактов привлечения фирм-однодневок и посредников.

Также на совещании обсудили вопросы защиты населения от угроз возникновения природного и техногенного ЧС и принятия соответствующих мер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане больше 1000 проектов благоустройства дворов прошли стадию общественных обсуждений