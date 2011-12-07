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Минниханов принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности в ПФО

В режиме видеоконференции были подняты вопросы о госзакупках и мерах борьбы с их нарушениями, а также вопросы защиты от возникновения природного и техногенного ЧС.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел совещании по вопросам национальной безопасности в регионах ПФО. В нем принял участие и глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В режиме видеоконференции были подняты вопросы о госзакупках и мерах борьбы с их нарушениями, о фальсификации отчетов и об оплатах невыполненных или некачественных работ. Поэтому межведомственным рабочим группам было поручено усилить работу по выявлению сомнительных финансовых операций, фактов аффилированности заказчиков и подрядчиков, а также фактов привлечения фирм-однодневок и посредников.

Также на совещании обсудили вопросы защиты населения от угроз возникновения природного и техногенного ЧС и принятия соответствующих мер. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане больше 1000 проектов благоустройства дворов прошли стадию общественных обсуждений

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