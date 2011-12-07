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Рустам Минниханов: Наша нефтехимия и нефтепереработка работает, но продвижение нашей продукции на экспорт затруднено

Президент РТ уточнил, что это связано с пошлинами и ограничениями западных стран.

Президент РТ Рустам Минниханов отчитался Президенту России Владимиру Путину о ситуации в отрасли в нефтехимии и нефтепереработки Татарстана. Доклад глава РТ озвучил в ходе рабочей встречи с Путиным по системе видеосвязи.

«Наша нефтехимия и нефтепереработка работает, но продвижение нашей продукции на экспорт затруднено, потому что российский рынок открыт, а наши западные партнеры вводят пошлины и ограничительные меры», — сказал Рустам Минниханов.

Президент РТ добавил, что намерен обратиться к российскому Правительству за мерами поддержки.

«Поконкретнее мне доложите, чтобы мы могли реагировать на уровне Правительства», — отреагировал на проблему Владимир Путин.

КВ
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