Татарстан рассчитывает на финансовую помощь из федерального центра

Татарстан рассчитывает на финансовую помощь из федерального бюджета, сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

«Отставание налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет РТ по сравнению с прошлым годом усилилось и составило по итогам апреля 25 млрд рублей. С Министерством финансов Российской Федерации проводится работа по возможному привлечению финансовой помощи», — сказал Гайзатуллин.

Он также напомнил, что в этом году федеральный центр направит в регионы 200 млрд рублей в качестве финансовой помощи.

Татарстан вошел в список регионов, бюджет которых наиболее пострадал. «Республика недосчиталась средств налога на прибыль в нефтяной отрасли, нефтепереработке и нефтехимии», — уточнил министр.