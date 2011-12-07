В апреле КАМАЗ собрал более 3 тысяч автомобилей

Президент РТ Рустам Минниханов рассказал Президенту России Владимиру Путину о работе КАМАЗа в период пандемии COVID-19. Доклад глава РТ озвучил в ходе рабочей встречи с Путиным по системе видеосвязи.

«В апреле КАМАЗ сделал 3113 автомобилей, в мае — он по количеству рабочих дней меньше — не менее 2800 автомобилей», — представил статистику Рустам Минниханов.

Он также поблагодарил Владимира Путина за меры поддержки автомобилестроения, авиастроения, оборонно-промышленного, топливно-энергетического, строительного и транспортного комплексов.