В Татарстане стартовало профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Оно будет проходить в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД РТ.

Исходя из анализа статистических данных, почти треть всех ДТП с участием детей до 16 лет происходит в летний период. Поэтому с 20 мая по 3 июня в республике Госавтоинспекцией МВД по РТ будут организованы дистанционное обучение ПДД, профилактика по их нарушениям, проверки состояния подъездных путей к образовательным организациям и оздоровительным лагерям, дорожных знаков, разметки, светофорных объектов и ограждений и многое другое.

Кстати, по результатам четырех месяцев текущего года, на дорогах республики с участием детей до 16 лет зарегистрировано 91 ДТП, 101 ребенок в них получил ранения различной тяжести, а четверо погибло.