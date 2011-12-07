В Татарстане выявили 75 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«В Татарстане подтверждено 75 новых случаев COVID-19, из них 2 случая ––завозные, 73 — контактные. 27 человек госпитализировано, 48 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания», — рассказали в штабе.

Четверым заболевшим нет 18 лет, 14 — от 18 до 30 лет, 24 — от 30 до 50 лет, 16 — от 50 до 60, Девятерым — от 60 до 70, пятерым — от 70 до 80 лет, троим — от 80 до 90 лет.

Больше всего новых случаев выявлено в Казани, пять случаев — в Апостовском районе, три — в Высокогорском районе, двое — в Дрожжановском районе, по одному — в Кайбицком и Пестречинскам районах.

Всего в республике диагноз подтвержден у 2475 человек. Вылечилось 1452 человек (+151 за сутки). Летальных исходов — 8.

В России количество зараженных увеличилось до 308 705 человек (+8 764), выздоровевших — до 85 392 человек (+9 262), скончавшихся — до 2 972 человек (+135).