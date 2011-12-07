В Республике Татарстан ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная

Оптово-отпускные цены на данную продукцию с начала года и по настоящее время остаются неизменными. Минсельхозпрод РТ совместно с Минпромторгом РТ проводит работу по оказанию государственной поддержки основным производителям Республики Татарстан на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара, пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой (почти на 15% до 1,06 млн га). С учетом этого производство свеклы в текущем году составит не менее 40 млн тонн, что позволит получить порядка 6 млн тонн сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов.

Кроме того, поддержать предприятия в период подготовки к новому производственному сезону позволит новая меры поддержки — субсидии на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара.