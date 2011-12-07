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В музей истории государственности РТ передали архивные документы Ивана Павлова

Архивные документы помощника начальника первого отдела Военного комиссариата ТАССР передала музею его дочь.

В Казани в музеи истории государственности РТ состоялась торжественная церемония передачи архивных документов помощника начальника первого отдела Военного комиссариата ТАССР Ивана Павлова, сообщили в музее.

«Документы были переданы его дочерью Павловой Ольгой Ивановной – Депутатом Государственной Думы VII созыва», — уточняется в сообщении.

В рамках церемонии сослуживцы Ивана Павлова рассказали о его работе. в военкомате по военно-патриотическому воспитанию молодежи, отметили его высоко личные и служебные качества. В конце мероприятия с музыкальным номером выступили кадеты.

КВ
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