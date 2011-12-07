В Татарстане выявили 38 новых случаев заболевания коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 38 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«За сутки выздоровели 5 человек», — уточнили в штабе.

Всего в республики с момента начала пандемии COVID-19 диагностировали у 4 152 человек, из них 3 640 человек выздоровели, 11 — скончались.

В России количество зараженных коронавирусом увеличилось до 576 952 человек (+7 889 за сутки), из них 334 592 человека выздоровели (+10 186), 8 002 человек — скончались (+161).