23 июля состоится on-line семинар, посвященный восстановлению деятельности и обеспечению безопасности объектов спорта в условиях COVID-19

Цель данного мероприятия – содействие в возобновлении деятельности и обеспечении безопасности объектов спорта, совмещение и гармонизация требований, оптимизация процедур и затрат владельцев объектов спорта и организаторов спортивных мероприятий.

Задачи: 1. Обеспечить исполнение рекомендаций Минспорта России и Роспотребнадзора по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в сфере физической культуры и спорта в условиях эпидемического распространения COVID-19. 2. Оценить практику и опыт реализации требований в сфере общественного порядка, общественной безопасности и антитеррористической защищенности спортивных сооружений в период проведения официальных спортивных мероприятий, при необходимости подготовить предложения по их совершенствованию, гармонизации и оптимизации. 3. Определить пути и способы обеспечения охраны, безопасности, антитеррористической защищенности и профилактики распространения COVID-19, включая обеспечение термоконтроля, соблюдение «масочного» режима, социальных дистанций, исключения скопления посетителей, в том числе посредством внедрения новейших биометрических технологий, видеоаналитики, интеграции и совмещения задач.

Ключевые вопросы:

• Обеспечение безопасности жизни и здоровья участников, организаторов и болельщиков, качественное исполнение профилактических противоэпидемических мероприятий, а также требований по охране общественного порядка, общественной безопасности и антитеррористической защищенности

• Организация эффективной работы штабов, координации и взаимодействия всех заинтересованных органов и организаций.

• Совмещение (интеграция), гармонизация и оптимизация требований, процедур и расходов организаторов спортивных мероприятий и собственников спортивных со-оружений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Участники: (свыше 400 человек): владельцы и руководители объектов спортивной инфраструктуры, спортивных федераций и спортивных лиг по видам спорта, спортивных клубов и организаций; руководители органов управления в сфере физической культуры и спорта, АТК органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления; руководители и представители МВД России, ФСБ России, Росгвардии и Роспотребнадзора.