Казанский технологический университет выиграл грант благодаря «отпечаткам пальцев»

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Благодаря своим исследованиям в течение трех лет коллектив физикохимиков получит по 5 млн рублей на проведение дальнейшей научной работы в области соединений лантаноидов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Татарстан.
Главной темой исследований молодых казанских ученых стали так называемые «люминисцетные отпечатки пальцев», базирующиеся на основе композитов. Результаты исследований призваны помочь в идентификации документов, изделий и технологий.