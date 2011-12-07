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Казанский технологический университет выиграл грант благодаря «отпечаткам пальцев»

Молодые ученые КНИТУ победили в российском грантовом конкурсе Российского научного фонда (РНФ), организованного в рамках президентской программы исследовательских проектов.

Благодаря своим исследованиям в течение трех лет коллектив физикохимиков получит по 5 млн рублей на проведение дальнейшей научной работы в области соединений лантаноидов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Главной темой исследований молодых казанских ученых стали так называемые «люминисцетные отпечатки пальцев», базирующиеся на основе композитов. Результаты исследований призваны помочь в идентификации документов, изделий и технологий.

КВ
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