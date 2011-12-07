Пять памятников природы РТ претендуют на звание лучших мест для экотуризма в стране

Несколько уникальных памятников природы Татарстана претендуют на звание лучших мест для экотуризма в стране. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Сообщается, что на сайте I Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в РФ, реализуемого в рамках национального проекта «Экология» и Стратегии развития туризма в России на период до 2035 года, появилось голосование. Звание лучшего места для экотуризма в РФ в нем может получить национальный парк «Нижняя Кама», система Голубых озер, Волжско-Камский и Шумбутский заказники, Юрьевские пещеры и гора Лобач.

Поддержать соотечественников, чтобы в республике появились пять комфортабельных туристических кластеров, можно зайдя в социальные сети конкурса и оставить под республиканскими памятниками лайки. Также отдать свой голос за татарстанские проекты получится на сайте, авторизовавшись через почту и выбрав раздел «География».