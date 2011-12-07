Роспотребнадзор РТ посоветовал татарстанцам соблюдать дистанцию в торговых центрах

Очереди в торговых центрах республики образуются из-за соблюдения правила «один человек на четыре квадратных метра», пояснила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Скорее всего, торговые центры соблюдают то требование, которое прописано, — это «один человек на четыре квадратных метра». То есть, если это небольшой бутик или торговое помещение, понятно, что туда толпа народа зайти не должна. Может, там по три, четыре, пять человек находятся в зале», — уточнила спикер.

Она также попросила татарстанцев не толпиться у бутиков, если «допуск в магазин ограничен», а заходить в другой отдел или подходить в другое время. Также она посоветовала татарстанцам самостоятельно контролировать дистанцию в 1,5 м.