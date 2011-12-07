Татарстан и Чувашия поделили границу более точно

Вместе со специалистами других ведомств они определили зоны ответственности этих двух соседних лесничеств наших республик. Специалисты сверили данные карт, проверили наличие на своих местах опознавательных знаков прохождения границы, сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Такая совместная работа специалистов двух республик с общей границей призвана выявить расхождения в картографических данных и избежать двойного учета земель лесного хозяйства и земельного фонда.