В Казани завершилась первая смена в оздоровительных лагерях

Более 1,3 тысяч детей набрались сил и здоровья в оздоровительных лагерях, принадлежащие предприятиям и организация Казани. Всего в первую смену отдохнули чуть больше 3,1 тысяч юных казанцев, сообщили на оперативном штабе в мэрии Казани.

За все летние смены в оздоровительных лагерях отдохнут более 11,4 тысяч школьников Казани. В связи с пандемией, в местах отдыха детей соблюдаются повышенные требования санитарной гигиены. Все сотрудники лагерей – вожатые, педагоги прошли тест на наличие коронавирусной инфекции, проживают безвыездно на территории организаций.