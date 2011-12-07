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В Казани завершилась первая смена в оздоровительных лагерях

Из казанских оздоровительных лагерей вернулись дети, отдохнувшие в первую смену. Напомним, началась она 1-2 июля. В 10 муниципальных лагерях отдохнули свыше 1,7 тысяч детей.

Более 1,3 тысяч детей набрались сил и здоровья в оздоровительных лагерях, принадлежащие предприятиям и организация Казани. Всего в первую смену отдохнули чуть больше 3,1 тысяч юных казанцев, сообщили на оперативном штабе в мэрии Казани.

За все летние смены в оздоровительных лагерях отдохнут более 11,4 тысяч школьников Казани. В связи с пандемией, в местах отдыха детей соблюдаются повышенные требования санитарной гигиены. Все сотрудники лагерей – вожатые, педагоги прошли тест на наличие коронавирусной инфекции, проживают безвыездно на территории организаций. 

КВ
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