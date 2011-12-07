Жителя Татарстана отправят на обязательные работы за просроченные штрафы

Житель Лениногорска отправится на обязательные работы за просроченные штрафы от ГИБДД, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

По информации ведомства, мужчина получил пять штрафов за нарушение ПДД и не оплатил их в срок. Госавтоинспекция подала иск в суд, который удвоил штрафы нарушителя, но мужчина и их не стал оплачивать.

Судебные приставы наложили взыскание на зарплату должника и составили пять протоколов за неуплату штрафа в срок.

Суд назначил татарстанцу 250 часов обязательных работ.