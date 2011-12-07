В Набережных Челнах началось проектирование здания горбольницы №5

В Набережный Челнах приступили к проектированию здания горбольницы № 5, сообщил заместитель руководителя исполкома Ильмир Исхаков на деловом понедельнике.

«Ведутся работы по согласованию технического задания на проектирование с профильными министерствами, сбор исходных данных», — сообщил Исхаков.

Также он добавил, что для больницы определен земельный участок в шесть гектаров, находящийся между строящейся школой и ипподромом на проспекте Чулман.

Со слов мэра Челнов Наиля Магдеева, строительство объекта стало возможным только после его одобрения Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

«В многопрофильную больницу ежегодно обращаются более 25 тыс. больных, оказывается помощь по 18 профилям. При этом много лет больница располагается в здании бывшего общежития», — добавил мэр.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Минниханов поручил направить часть средств из регионального бюджета на проектирование горбольницы №5 в Челнах.