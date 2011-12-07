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Трасса Казань-Боровое Матюшино будет расширена до четырех полос

Расширение связано со строительством жилых комплексов «Лаишевского узла».

Трасса Казань-Боровое Матюшино будет расширена до четырех полос, говорится в сборнике документов исполкома.

На трассе будут проводиться работы до пересечения с дорогой Столбище — Атабаево. Расширение до четырех полос связано со строительством жилых комплексов «Лаишевского узла». Ожидается, что жилой комплекс на границах Лаишевского района будет сдан в 2024 году, в него поселятся 24,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что заканчивается проектирование скоростной платной автомагистрали М12 Москва — Казань, которая позволит добираться от Казани до Москвы за 6,5 часов.

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