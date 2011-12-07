В Альметьевске на Дне нефтяника выступит группа «Би-2»

В Альметьевске 4 сентября отпразднуют День нефтяника. Праздник начнется в 12:00 на улицах Гагарина и Ленина. На этих улицах расположатся интерактивные площадки, на которых будут проводится мастер-классы.

В 13:00 в городском парке им. 60-летия нефти Татарстана начнется концерт татарской эстрады, а в 15:00 в сквере «Каракуз» зрителей порадуют артисты уличного театра «Легкие крылья».

На вечернюю программу запланированы выступления известных российских коллективов ВИА «Волга-Волга», группа Gauga, Маргулис, Artik & Asti. Хедлайнером мероприятия станет группа «Би-2». Музыканты отыграют на площади Нефтяников возле ДК «Нефтьче».

В 22:00 пройдет праздничный салют.