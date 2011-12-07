В ближайшие дни в Татарстане ожидается потепление до +16

В ближайшие дни в Татарстане ожидается потепление и температура воздуха поднимется до 16 градусов выше нуля, сообщает Гидрометцентр РТ.

Дневная температура 21 сентября может дойти до 13 градусов тепла, но на следующий день столбик термометра поднимется до 16 градусов выше нуля. Синоптики указывают на движение южного антициклона.

Также с 21 по 23 сентября местами в республике пройдут дожди, а ночью сохранятся заморозки.

В пятницу дневная температура также будет составлять от 11 до 16 градусов выше нуля, но в субботу опустится до 13 градусов. По всему региону в эти дни пройдут дожди и сильный ветер.