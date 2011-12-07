В Татарстане в более чем 700 мечетях стартуют примечетские курсы по основам Ислама. Планируется, что курсы пройдут около 25 тыс. человек. Всего будет задействовано 1,5 тыс. преподавателей, сообщает ДУМ РТ.

Программа для обучающихся рассчитана на три года, занятия преимущественно будут проходить в выходные дни. Курсы созданы в рамках единой программы «Религиозное воспитание». Планируется, что курсы пройдут около 25 тыс. человек.

Курсы разделены на несколько важных дисциплин: «Әдәп-әхлак», «Гакыйдә», «Тәҗвид», «Коръән», «Фикъһе», «Сира», «Гарәп теленең башлангыч курсы», и т. д.

Для людей, которые по какой-либо причине не имеют возможность посещать мечети, будет предусмотрено первое татарское онлайн-медресе. Онлайн-медресе зарекомендовала себя как современная площадка, которая подняла на новый уровень примечетские курсы.

Для того, чтобы присоединиться к онлайн-медресе, необходимо скачать бесплатное мобильное приложение «Татар медресе», разработанное для смартфонов на базе iOS и Android.